Magdeburg - In diesem Sommer hat der Krankenstand in Sachsen-Anhalt laut Daten der DAK-Gesundheit deutlich unter dem Vorjahresniveau gelegen. In den Monaten Juli, August und September seien 540 Fehltage je 100 Versicherten angefallen - nach 571 im Vorjahresquartal, sagte eine Sprecherin der Krankenkasse.

Auffällig sei der starke Rückgang psychischer Erkrankungen mit rund 15 Prozent. Die meisten Fehltage seien aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie etwa Rückenschmerzen angefallen. Aber auch in diesem Bereich habe es einen Rückgang von knapp 14 Prozent auf 122 Fehltage je 100 Beschäftigen gegeben. Die Daten beziehen sich auf die Versicherten der Krankenkasse.

„Ob es sich um kurzfristige Effekte oder eine generelle Trendwende handelt, die ich sehr begrüßen würde, werden wir in den kommenden Monaten weiter untersuchen“, erklärte der Landeschef der DAK-Gesundheit in Sachsen-Anhalt, Steffen Meyrich. Der Krankenstand in Sachsen-Anhalt liegt den Daten der DAK-Gesundheit zufolge aber weiter über dem Bundesschnitt. In Sachsen-Anhalt sind den Angaben zufolge bei der Krankenkasse 114.000 Menschen versichert.