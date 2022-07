Krankenhausgesellschaft mahnt nötige Investitionen an

Düsseldorf - Der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Ingo Morell, warnt vor einem „riskanten Qualitätsverlust“ im Gesundheitssystem. Wegen Unterfinanzierung lebten die Krankenhäuser in NRW „schon seit vielen Jahren auf Kosten der eigenen Substanz“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

„Die Folgen einer solchen Entwicklung bekommen wir gerade beim Zustand baufälliger Autobahnbrücken zu spüren, die Verkehrsadern zum Infarkt bringen.“ Damit es in den Krankenhäusern nicht so weit komme, müsse sich die neue Landesregierung ihrer Verantwortung stellen. In ihrem Koalitionsvertrag versprechen CDU und Grüne: „Wir werden in den kommenden fünf Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen unternehmen, damit in allen Krankenhäusern die notwendigen Investitionen für Personal und Ausstattung erfolgen können.“

Das vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und dem Institute für Health Care Business in Essen erstellte jüngste Investitionsbarometer NRW hatte den Investitionsstau in den Kliniken des bevölkerungsreichsten Bundeslandes auf 13,8 Milliarden Euro beziffert.