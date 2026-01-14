Schwere Vorwürfe gegen einen Kinderarzt in Rathenow: Die Havelland Kliniken wollen erklären, wie sie den mutmaßlichen Missbrauch aufarbeiten und welche Konsequenzen folgen sollen.

Bestürzung im Havelland: Wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an einer Klinik in Rathenow sitzt ein Kinderarzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Nauen - Nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen einen Kinderarzt nimmt der Krankenhaus-Betreiber im Havelland heute (11.00 Uhr) zu den Konsequenzen Stellung. Eine interne Aufarbeitung sei eingeleitet, teilte die Havelland Kliniken GmbH bereits mit. Das Kinderschutzkonzept werde überprüft.

Ein 45 Jahre alter Kinderarzt sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft. Er soll während des Dienstes am Klink-Standort in Rathenow ein Kind sexuell missbraucht haben. Es gibt laut Staatsanwaltschaft Anzeichen dafür, dass der Mann noch mehr Kinder missbraucht hat.

Die Ermittlungsbehörden informierten am Dienstag über die schweren Vorwürfe gegen den Mediziner - Wochen nach seiner Festnahme. Nach der Anzeige einer Mutter rückte die Polizei im vergangenen November zu Durchsuchungen aus.