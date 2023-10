Zweimal im Jahr machen Kraniche auf ihrer Reise in großer Zahl in der Diepholzer Moorniederung Station. Die gesamte Region mit dem Dümmer ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet.

Wagenfeld - Zehntausende von Kranichen sind in diesen Wochen wieder auf ihrem Zwischenstopp gen Süden in der Diepholzer Moorniederung zu sehen. Die Vögel kommen meist aus Skandinavien und wollen nach Südwesteuropa. Einige bleiben inzwischen auch in Deutschland, wenn es milde bleibt, wie der Ornithologe Jonas Wobker vom BUND in der Diepholzer Moorniederung in Wagenfeld am Montag sagte. „Im Herbst bleiben sie mehrere Tage, es kommt auf die Wetterlage an“, erklärte Wobker. Im Frühjahr hätten sie es wegen der Brut auf ihrem Rückweg eiliger.

Tagsüber stehen sie auf den Feldern, am Abend suchen sie die Schlafplätze in den Mooren auf. An klaren, kalten Tagen, wenn der Wind passt, ziehen die Kraniche weiter. Besonders günstig ist Rückenwind aus Norden. Zahlreiche Aussichtspunkte machen ein Beobachten der Vögel möglich, bis Ende Oktober, Anfang November sind die Kraniche noch da. Die Diepholzer Moorniederung gehört zu den größten Zwischenstoppgebieten für Kraniche in Niedersachsen.

Neben den Moorgebieten bei Diepholz sind auch die Flächen rings um den Dümmer, Niedersachsens zweitgrößtem See, ein beliebtes Rast- und Brutgebiet für Wiesenvögel. Die kleinen Vögel seien aber meist schon weitergeflogen, sagte Wobker.