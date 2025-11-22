Erfurt - Die Chemnitzer Band Kraftklub veröffentlicht kommende Woche ihr neues Album. Doch vorher soll sie bitte noch ein Konzert in einer Erfurter Straßenbahn spielen - zumindest wenn es nach den Erfurter Verkehrsbetrieben (EVAG) geht. Die sorgen derzeit mit einem kuriosen Bewerbungsvideo auf Instagram für Aufsehen und wollen die Band um Frontmann Felix Kummer für ein Überraschungskonzert nach Erfurt holen. Zuvor hatte das Portal „Tag24“ berichtet.

Hintergrund ist ein Aufruf der Band, sich für Geheimkonzerte im Rahmen der Albumveröffentlichung zu bewerben. Kraftklub ist bekannt dafür, rund um solche Termine an kleinen und ausgefallenen Orten aufzutreten. Die EVAG werfen dafür in ihrem Video ihren „Katerexpress“ in den Ring - eine historische Tram, die für Stadtrundfahrten und Events genutzt wird.

Zu sehen sind in dem Video mit inzwischen über 37.000 Aufrufen unter anderem der tanzende EVAG-Vorstand und laut Videobeschreibung Kraftklub-Ultra-Fan Mario Laube und Mitarbeiter des Unternehmens. Diese ziehen in Anlehnung an das Musikvideo zum Song „Marlboro Mann“ die alte Tram aus einer Halle. Ob darin nun wirklich bald die Verstärker aufgedreht werden, ist noch unklar. Das Interesse dürfte aber groß sein - das reguläre Konzert kommenden März in der Messe Erfurt ist bereits ausverkauft.