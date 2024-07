Am späten Abend rast ein Kradfahrer durch die Oldenburger Innenstadt. Er wird erwischt und muss sich auf Konsequenzen einstellen.

Oldenburg - Mit hohem Tempo durch die Innenstadt: Ein Kradfahrer ist in Oldenburg mehr als dreimal so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Eine Messung habe eine Geschwindigkeit von 158 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone ergeben, teilte die Polizei heute mit.

Nach der Kontrolle vom Samstagabend leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsrichter in amtliche Verwahrung genommen.