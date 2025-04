Während einer Fahrstunde verliert eine Schülerin die Kontrolle über ein Krad - und landet in einem Graben.

Unfall in Kurve

Kirchlinteln - Eine Fahrschülerin ist mit einem Krad in einen Graben in Kirchlinteln (Landkreis Verden) gestürzt. Die 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Jugendliche fuhr vor dem Wagen der Fahrlehrerin. Warum die 16-Jährige am Ende einer Kurve die Kontrolle verlor und mit dem Zweirad von der Straße abkam, blieb zunächst unklar.