Köthen - Zu Ehren von Johann Sebastian Bach (1685-1750) veranstaltet die Stadt Köthen ein Kulturfest. Nach der Eröffnung des 14. Köthener Herbstes am Freitag in der Bach-Kirche St. Agnus stehen bis Sonntag vor allem Orgel- und Kammerkonzerte aus der Feder des Barockkomponisten auf dem Programm. Gäste können zudem einen Vortrag über Bachs Persönlichkeit, ein lustiges Puppenspiel über Köthener Hofmusiker und einen Festgottesdienst besuchen. Neben der Agnus-Kirche seien auch die St.-Jakobs-Kirche und die Schlosskapelle als Veranstaltungsorte dabei, hieß es.

Erwartet werden unter anderem Mitglieder des Amsterdam Baroque Orchestra sowie der Knabenchor Hannover, das Barockensemble L‘arco aus Hannover und der Leipziger Thomas-Organist Johannes Lang. Laut dem Verein Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen stehen die Festtage unter dem Motto „Johann Sebastian Bachs musikalisches Vermächtnis“. Der Barockkomponist verbrachte demnach die kreativste Zeit seines Lebens in der Kleinstadt Köthen, die heute im Landkreis Anhalt-Bitterfeld liegt. Von 1717 bis 1723 war er hier als Hofkapellmeister unter Fürst Leopold tätig.

Anlässlich des Köthener Herbstes zeigt die Künstlerin Claudia Berg im Schloss Köthen ihre Grafiken. Die Ausstellung „Der Unsterbliche, der Gekrönte, der Nährende, der Vielbekrönte, die Getreue“ zeigt bis 24. September Werke, die im Rahmen eines Arbeitsstipendiums der Kunststiftung Sachsen-Anhalt entstanden sind.

Berg habe Mitglieder der 1617 gegründeten Fruchtbringenden Gesellschaft porträtiert, hieß es weiter. In Anlehnung an diese erste deutsche Sprachakademie gründete sich im Januar 2007 in Köthen die Neue Fruchtbringende Gesellschaft. Ziel seien Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung der deutschen Sprache als Amts-, Kultur-, Landes- und Wissenschaftssprache.