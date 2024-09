Greifswald/Dresden - Der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich wird in Greifswald und Dresden mit einem Kostüm-Wettstreit gefeiert: Heute (16.00 Uhr) sollen sich sowohl in der Geburtsstadt des Malers an der Ostsee sowie an seinem späteren Wohnort in Sachsen möglichst viele Menschen im Stil der Romantik kleiden und versammeln; in Dresden auf dem Neumarkt, in Greifswald auf dem Marktplatz. Die Wette lautet: Die Stadt mit den meisten Teilnehmern und Teilnehmerinnen darf sich „wahre Caspar-David-Friedrich-Stadt“ nennen.

Zudem gibt es zum Geburtstagsfest Kuchen, Reden und Musik. In Greifswald steht der Songwriter Philipp Dittberner auf der Bühne, in Dresden spielt eine Jazzband und es gibt einen Romantik-Tanzworkshop.