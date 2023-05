Goslar - Der SPD-Bezirk Braunschweig hat am Samstag den Braunschweiger Oberbürgermeister Thorsten Kornblum zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an, der das Amt 14 Jahre lang inne hatte, wie die Partei mitteilte. „Es war mir eine große Ehre, Bezirksvorsitzender zu sein. Ich bleibe dem Bezirk aber auch als Abgeordneter für den Wahlkreis Gifhorn-Peine eng verbunden“, sagte Heil. Zum Bezirksparteitag in Goslar kamen auch der SPD-Bundesparteivorsitzende Lars Klingbeil und der Landesvorsitzende Stephan Weil.