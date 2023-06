Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat eine Kooperation mit dem japanischen Club FC Mito Hollyhock abgeschlossen und als ersten Schritt den U20-Nationalspieler Hayate Matsuda verpflichtet. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis nach Hannover und soll dort in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord spielen.

„Hannover 96 ist hier in Japan ein bekannter Name - schließlich haben viele japanische Nationalspieler das 96-Trikot getragen“, sagte Matsuda am Donnerstag nach seiner Vertragsunterschrift. Der Abwehrspieler Sei Muroya spielt immer noch für die Niedersachsen. Vor ihm waren bereits Takuma Asano, Genki Haraguchi, Hiroshi Kiyotake, Hiroki Sakai und Hotaru Yamaguchi da.

Die Kooperation mit dem in Japan für seine Talentförderung bekannten FC Mito Hollyhock vereinbarten die 96er bereits im April. Sie sieht unter anderem vor, dass jedes Jahr ein junger Spieler in die Nachwuchsakademie in Hannover wechsel soll.