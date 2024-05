Bernsdorf - An Christi Himmelfahrt hat ein Zeuge nach Polizeiangaben beobachtet, wie ein Konvoi mit augenscheinlich Wehrmacht-ähnlichen Fahrzeugen in Richtung Hoyerswerda unterwegs war. Demnach sollen sich am Donnerstagmittag auf der Ladefläche eines Lkw in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) mehrere Personen befunden haben, welche verfassungsfeindliche Symbole an ihrer Kleidung trugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beamte überprüften die Mitteilung des Zeugen, stellten jedoch zunächst weder Konvoi noch Personen fest. Drei Stunden später traf die Polizei eine der Beschreibung ähnliche Ansammlung von Fahrzeugen an, wie es hieß. Der besagte Lkw der Gruppe wurde angehalten. Keine der auf dem Fahrzeug anwesenden Personen habe ein verfassungsfeindliches Symbol oder andere verbotene Gegenstände bei sich getragen, erklärte die Polizei. Der Staatsschutz ermittle nun von Amts wegen.