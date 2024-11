Der Buß- und Bettag ist ein stiller Feiertag in Sachsen. Auch auf Baustellen soll nicht gearbeitet werden. Nicht alle Firmen haben sich dran gehalten.

Chemnitz - Am Buß- und Bettag sind auf neun Baustellen in Sachsen Verstöße gegen die Feiertagsruhe festgestellt worden. Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, wurde elf Unternehmen mit insgesamt 49 Beschäftigten die Weiterarbeit untersagt. Baustellenkontrolleure hatten am Mittwoch die Einhaltung der Feiertagsruhe kontrolliert. Die betroffenen Firmen sollen nun angehört werden. Sonn- und Feiertage müssen laut Gesetz arbeitsfrei sei. Ausnahmen sind nur auf Antrag gestattet.