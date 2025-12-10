Berlin - Bei einer Aktion gegen Vermüllung in Berlin-Reinickendorf ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen worden. Zivilbeamte sprachen nach eigenen Angaben am Bahnhof Wittenau einen 42-Jährigen an, der seine Zigarette auf dem Gehweg entsorgte, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Kontrolle sei der Mann aggressiv geworden und habe einem der Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen.Umstehende Beamte griffen ein und brachten den Angreifer mit Pfefferspray und einem Fußstoß unter Kontrolle, wie es weiter hieß. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung erstattet.