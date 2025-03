In Aue häufen sich Gewaltstraftaten, Ladendiebstähle und Rauschgiftdelikte. Die Polizei will für mehr Sicherheit sorgen.

Kontroll-Aktion in Aue nach Häufung von Straftaten

In Aue häufen sich Fälle von Straßenkriminalität (Symbolbild).

Aue-Bad Schlema - Mit verstärkter Präsenz und Kontrollen will die Polizei die Straßenkriminalität in Aue bekämpfen. Während der ersten sogenannten Komplexkontrolle am Dienstagnachmittag stellten die 60 eingesetzten Beamten zwar keine Straftaten fest. Sie fanden aber bei Personenkontrollen geringe Mengen Cannabis sowie ein Klappmesser, wie die Polizei mitteilte. Zudem stießen die Polizisten auf zwei Jugendliche, die als vermisst gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Im Fokus des Einsatzes standen unter anderem der Postplatz und der Bereich des Schwarzenberger Busbahnhofs. Hintergrund ist laut Mitteilung eine Häufung von Gewaltstraftaten, Ladendiebstählen und Rauschgiftdelikten. Diese habe insbesondere seit Anfang des Jahres zur Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls von Bürgern geführt. Maßgeblich dafür verantwortlich seien Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden gewesen. Die Polizei kündigte an, dass sie weiter im Stadtgebiet präsent sein will.