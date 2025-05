Trauernde Berliner können sich in Erinnerung an Margot Friedländer in ein Kondolenzbuch im Rathaus eintragen. Der Regierende Bürgermeister machte den Anfang.

Berlin - Für die gestorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer liegt ein Kondolenzbuch im Roten Rathaus in Berlin aus. Als Erste trugen sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, in das Buch ein. Bis Freitagabend haben Menschen die Möglichkeit, mit einem Eintrag ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen.

Friedländer war am vergangenen Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben. Als Jüdin war sie in der NS-Zeit ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im hohen Alter zurück in ihre Heimat Berlin. Seither setzte sie sich bei zahlreichen Veranstaltungen etwa an Schulen für Menschlichkeit und Demokratie ein.

Berlin will Friedländers Vermächtnis bewahren

„Unsere Ehrenbürgerin hat den Opfern des Holocaust eine Stimme gegeben“, schrieb Wegner in das Kondolenzbuch. „Sie hat uns gemahnt, die Verbrechen des Nazi-Regimes niemals zu vergessen. Sie hat uns daran erinnert, dass sich Geschichte nicht wiederholen darf. Und sie hat uns gezeigt, dass Menschlichkeit über Unmenschlichkeit siegt.“ Berlin werde ihr Vermächtnis bewahren.

Beisetzung am Donnerstag

Am Donnerstag soll Friedländer auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beerdigt werden. Die Beisetzung soll in einem ausgewählten Kreis stattfinden, wie ein Sprecher der Margot Friedländer Stiftung sagte. Nach aktuellem Stand sei die Beerdigung nicht öffentlich.

Friedländer erhält als Berliner Ehrenbürgerin ein sogenanntes Ehrengrab. Bei diesen inzwischen mehr als 680 Ehrengrabstätten auf den Berliner Friedhöfen übernehmen die Bezirke die Kosten für Pflege und Instandhaltung. Zudem soll Friedländer in Berlin mit einer großen Trauerfeier geehrt werden. Termin und Ort wurden noch nicht mitgeteilt.