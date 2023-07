Baden-Baden - „Komet“ von Udo Lindenberg & Apache 207 hat den Rekord des am längsten an der Charts-Spitze stehenden deutschen Songs eingeholt. Der eingängige Hit landet in den offiziellen Single-Charts nach einem Monat wieder auf dem ersten Platz, wie GfK Entertainment mitteilte.

Damit steht „Komet“ mittlerweile zum 16. Mal ganz oben - und zieht mit dem deutschen Song „Verdammt, ich lieb' Dich“ von Matthias Reim aus dem Jahr 1990 gleich, der ebenfalls 16 Wochen an der Spitze stand - allerdings, anders als „Komet“, am Stück.

„Komet“ gehört zu den erfolgreichsten Spitzentiteln in der Geschichte der deutschen Charts. Nur zwei internationale Lieder waren noch länger auf Platz eins: 2017 „Despacito“ von Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi und dem Rapper Daddy Yankee sowie 1978 „Rivers of Babylon“ von der Disco-Formation Boney M.

Die übrigen Chart-Platzierungen

Abgelöst von Platz eins hat der Song des Duos Lindenberg (77) und Apache 207 (25) den „Friesenjung“ von Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes. Das Trio landet stattdessen auf dem zweiten Platz. „Tabu“ von Yung Yury & Damn Yury wurde auf Tiktok populär und bleibt unverändert auf Platz drei. Dahinter folgt der virale Hit „Mädchen auf dem Pferd“ von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian, den fünften Platz ergattert Musikerin Ayliva mit „In deinen Armen“.

Bei den Album-Charts schafft es die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli mit ihrem neuen Album „Balance“ an die Spitze, nachdem sie vor zwei Jahren bereits ihr erstes Nummer-eins-Album hingelegt hatte. Der Rapper t-low steigt mit „Drug Related Lifestyle“ von Platz 89 auf den zweiten Platz. Dahinter liegt das „Best Of“ von Schlagersängerin Daniela Alfinito. „Gartenstadt“ von Apache 207 schafft es auf den vierten und die südkoreanische Boygroup mit „5-Star“ auf den fünften Rang.