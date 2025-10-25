Dortmund - Nach der wohl schweren Knieverletzung von Timo Hübers leiden die Kölner Bundesliga-Fußballer mit ihrem Teamkollegen. „Ich hoffe, dass noch irgendwas zu retten ist“, sagte Dominique Heinz nach dem bitteren 0:1 der Rheinländer bei Borussia Dortmund. „Es sah auf jeden Fall nicht gut aus“, ergänzte er bei Sky. Hübers hatte sich in einem Zweikampf mit BVB-Stürmer Serhou Guirassy heftig das Knie verdreht. Er wurde auf dem Platz erstversorgt und danach von Sanitätern weggetragen.

Torhüter Marvin Schwäbe sprach auch in Hinblick auf Hübers von einem „rundum beschissenen Abend“. Er betonte: „Einen Mitspieler so leiden zu sehen und zu wissen, dass es nicht gut aussieht, will man nicht.“ Auch Eric Martel meinte: „Es hat ziemlich übel ausgeschaut. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr kaputt gegangen.“ Eine Diagnose gab es zunächst nicht.