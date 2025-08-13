Aufsteiger Köln hat den zehnten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Aus den Niederlanden kommt ein junger Abwehrspieler, der gleich zum Rekordtransfer wird. Schon sein Bruder spielte in der Bundesliga.

Köln - Der 1. FC Köln geht weiter auf Einkaufstour und hat den niederländischen U21-Nationalspieler Rav van den Berg verpflichtet. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler wechselt vom englischen Club FC Middlesbrough in die Fußball-Bundesliga und ist mit einer kolportierten Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro Kölns Rekordtransfer in diesem Sommer. Zudem ist der 21-Jährige bereits der zehnte Neuzugang des Aufsteigers.

„Wir haben uns lange und intensiv um Rav bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für den 1. FC Köln entschieden hat. Wir sind überzeugt davon, dass er uns mit seiner Qualität entscheidend weiterhelfen wird“, sagte Sportdirektor Thomas Kessler laut Vereinsmitteilung. „Er verfügt über eine starke physische Präsenz, ausgeprägte Athletik sowie Qualitäten im Zweikampf und in der Spieleröffnung. Mit diesem Profil wird er unserem Defensivverbund zusätzliche Stabilität und Variabilität verleihen.“

Abwehrspieler van den Berg, dessen Bruder Sepp van den Berg (FC Brentford) bereits für den FC Schalke 04 und den FSV Mainz 05 spielte, war erst 2023 vom PEC Zwolle nach England gewechselt. In der 2. englischen Liga wurde er schnell zum Stammspieler und stand in zwei Spielzeiten insgesamt 57 Mal in der Startelf. Beim FC unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2030.