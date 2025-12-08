Auf frischer Tat gestellt. Der Polizei gehen in Thüringen und Sachsen-Anhalt fünf Männer bei der Übergabe von Drogen ins Netz.

Bei einem Polizeieinsatz in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist mehr als ein Kilogramm Kokain sichergestellt worden. (Symbolbild)

Nordhausen - Die bei Polizeieinsätzen in Sachsen-Anhalt und Thüringen festgenommenen fünf mutmaßlichen Drogendealer befinden sich in Untersuchungshaft. Einzelheiten zu den Personalien teilte die Polizeiinspektion Nordhausen nicht mit. Man habe gegen die Betroffenen verdeckt ermittelt, weshalb auch nur ein kleiner Personenkreis mit dem Sachverhalt betraut sei, hieß es.

Die fünf Tatverdächtigen waren am Samstag bei der Übergabe von insgesamt mehr als einem Kilogramm Kokain auf frischer Tat gestellt und zunächst vorläufig festgenommen worden. Später ergingen Haftbefehle. Einer der Männer hatte eine Schusswaffe getragen. Sie wurde genauso beschlagnahmt wie das Rauschgift. Die Einsätze der Polizei fanden im Großraum Sangerhausen und an mehreren Orten in Nordthüringen statt.