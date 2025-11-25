Hat ein Bremer Großhändler Kokain als Paprika-Gewürz schmuggeln lassen? Noch ermitteln die Beamten zu den Hintergründen. Was bisher bekannt ist.

Bremen - Als Gewürz getarntes Kokain hat zu der Festnahme von vier Männern in Bremen geführt. Einer von ihnen soll an dem Schmuggel der Ware beteiligt gewesen sein, die drei weiteren Verdächtigen sollen geplant haben, das Kokain zu verkaufen, wie Zoll und Polizei mitteilten. Die Beamten hatten am Morgen in dem Zusammenhang mehrere Gebäude in Bremen durchsucht.

Den Angaben nach wurde eine Lieferung mit mehr als 61 Kilogramm Kokain, versteckt in Paprikapulver, bei einer Routinekontrolle in Peru entdeckt. Sie sei an einen Bremer Gemüse-Großhändler adressiert gewesen. Ein Hinweis der peruanischen Behörden führte die deutschen Ermittler dann auf die Spur der jetzt festgenommenen Männer. Die Beamten vermuten, dass in der Vergangenheit bereits weitere Drogen nach Deutschland geschmuggelt wurden.

Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte neben Beweismitteln, rund 125.000 Euro Bargeld, etwa 100 Gramm Kokain, 4 Kilogramm Cannabis sowie mehrere Fahrzeuge und eine Schusswaffe sicher. Mehr als 200 Beamte sowie Spürhunde waren im Einsatz.