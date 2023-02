Potsdam - Die Eltern von Kita-Kindern in Brandenburg werden trotz wachsender Forderungen nicht schon in diesem Jahr für alle Kita-Jahre von den Beiträgen entlastet. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und die rot-schwarz-grüne Koalition wollen bei dem Plan bleiben, dass das erste Kita-Jahr erst im kommenden Jahr beitragsfrei wird. Seit vielen Jahren herrsche Klarheit darüber, „dass die Einführung der Beitragsfreiheit der Eltern nicht in einem Schritt zu finanzieren ist“, sagte Ernst am Donnerstag im Landtag in Potsdam. „Wir haben uns für diese Wahlperiode vorgenommen, die komplette Kita beitragsfrei zu machen - und das werden wir auch einhalten.“

Die Linke-Fraktion und die AfD-Fraktion fordern, dass das erste Kita-Jahr für Eltern ab August dieses Jahres kostenfrei ist. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, kritisierte: „Sie entlasten eben nicht alle Eltern.“ Stattdessen gebe es seit Januar ein Drei-Klassen-System, das zu viel Bürokratie führe.

Derzeit ist nur das letzte Kita-Jahr beitragsfrei, das vorletzte Jahr soll in diesem und das erste Kita-Jahr im kommenden Jahr folgen. Zur Entlastung der Familien wegen hoher Energiepreise und Inflation müssen seit Januar Familien mit einem Jahreseinkommen bis zu 35 000 Euro keine Beiträge mehr zahlen. Eltern mit einem Jahreseinkommen bis zu 55 000 Euro gestaffelt zahlen weniger. Der Städte- und Gemeindebund dringt wegen des Aufwands dieser Prüfung ebenfalls auf eine direkte Einführung der Beitragsfreiheit.