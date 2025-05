Leipzigs Spieler Simon Ernst (r) hat sich am Knie verletzt.

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen einmal mehr auf Simon Ernst verzichten. Der Kapitän der Sachsen hat sich eine schwere Verletzung im linken Knie zugezogen und wird dem Bundesligisten langfristig fehlen. Im Heimspiel am vergangenen Montag gegen Hamburg war der 31-Jährige in der 45. Minute nach einem Wurf unglücklich gelandet. Die MRT-Diagnostik am Dienstag im Universitätsklinikum Leipzig bestätigte die Schwere der Verletzung.

„So eine Nachricht trifft einen jedes Mal unvorbereitet und mit aller Härte. Zuerst einmal tut es mir unglaublich leid für Simon, der in seiner Karriere schon wahnsinnig viel weggesteckt hat. Wenn man sieht, was er jeden Tag in sich und die Mannschaft investiert, dann schmerzt das umso mehr“, sagte DHfK-

Sportdirektor Bastian Roscheck. Entwarnung gab es hingegen bei Nationalspieler Luca Witzke, der zuletzt ebenfalls vom Spielfeld musste. Der Spielmacher hat keine Verletzung erlitten.