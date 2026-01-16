Nicht einmal 60 Sekunden dauert es in Bremen bis zum ersten Treffer in der Rückrunde. In einem wilden Spiel kassiert Eintracht Frankfurt wieder drei Gegentore - holt aber noch einen Punkt.

Bremen gibt den Sieg gegen Frankfurt aus der Hand.

Bremen - Wieder drei Gegentreffer und wieder kein Sieg. Eintracht Frankfurt läuft trotz eines Last-Minute-Ausgleichs bei Werder Bremen den eigenen Ansprüchen hinterher und wartet weiter auf den ersten Bundesligasieg im neuen Fußballjahr. Ansgar Knauff (90.+4) rettete den Hessen beim 3:3 (1:1) zum Rückrundenauftakt immerhin einen Punkt und zerstörte in der Nachspielzeit die Bremer Hoffnungen auf den ersten Sieg nach sechs Spielen.

Selbst das Premierentor von Winter-Zugang Jovan Milosevic konnte die Werder-Krise in der Bundesliga nicht beenden. Die defensiv anfälligen Hessen kassierten mal wieder drei Gegentreffer - wie zuletzt gegen Dortmund und Stuttgart.

Die Gastgeber hielten auch nach einem zweimaligen Rückstand durch die Gegentreffer von Arnaud Kalimuendo nach 50 Sekunden und Nnamdi Collins (56.) dagegen. Justin Njinmah (29.) und Jens Stage (78.) hatten jeweils ausgeglichen für die Gastgeber - und sahen nach Milosevics Tor schon wie die Sieger aus.

„Unfassbar, wenn man sich die letzten Wochen bei uns anguckt. Es fühlt sich wie eine Niederlage bei uns an, wie wir das Spiel aus der Hand geben. Bitterer gehts nicht“, klagte Njinmah.

Das Remis vor 41.800 Zuschauern hilft weder den Bremern im Abstiegskampf noch den Frankfurtern im Ringen um einen Europapokal-Platz weiter. „Wir beißen uns alle in den Arsch. Das sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte“, meinte Collins im TV-Sender Sky und sagte über die Frankfurter Krise: „Wir bewältigen das zusammen“

Werder mit derselben Aufstellung, Frankfurt mit Systemwechsel

Werder-Trainer Horst Steffen vertraute der Formation, die am Dienstag beim 0:3 gegen Borussia Dortmund zu Beginn auf dem Platz stand. Sein Kollege Dino Toppmöller war hingegen im Vergleich zum 2:3 beim VfB Stuttgart zum Tausch gezwungen.

Wegen der Verletzung von Winter-Zugang und Sturm-Hoffnung Younes Ebnoutalib stellte er sein System von 4-4-2 auf 3-4-2-1 um und brachte vier neue Spieler.

Frankfurter Blitz-Tor schockt Werder

Toppmöllers Zwangsumstellung schien sich schnell auszuzahlen: Schon nach rund 50 Sekunden lag der Ball im Bremer Tor. Kalimuendo - zweiter Winter-Sturmzugang der Frankfurter - setzte sich gegen Bremens Verteidiger Amos Pieper durch und hob den Ball nach Zuspiel von Nathaniel Brown über Werder-Torwart Mio Backhaus ins Netz.

Die Gastgeber brauchten einige Zeit, den frühen Schock zu verarbeiten. Nach vorn passierte lange Zeit zu wenig. Die Frankfurter konzentrierten sich darauf, ihre zuletzt unsichere Defensive zu stabilisieren und ließen sich weit zurückfallen. Das ging zunächst auch auf.

Werders Njinmah kaum zu halten

Nur der schnelle Njinmah entwischte ihnen immer wieder. Verzog der Werder-Stürmer in der 20. Minute noch nach einem Konter knapp, machte er es neun Minuten später nach Klasse-Pass von Yukinari Sugawara besser und beendete Bremens Torflaute nach drei Spielen.

Es begann Werders stärkste Drangphase. Die Gäste kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte, die Bremer kontrollierten mehr und mehr das Spiel. Nur Chancen waren Mangelware.

Werder lässt sich nicht schocken

Werder drängte auch nach der Pause weiter und kombinierte bisweilen ansehnlich. Die Bremer waren überlegen. Umso überraschender fiel die erneute Führung der Gäste - unter gütiger Mithilfe der Werder-Defensive. Collins (56.) nutzte den Fehler im Spielaufbau der Gastgeber und stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Werder ließ sich diesmal nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorn. Wieder war es Njinmah (68.), der die größte Chance vergab, als er frei stehend knapp verzog.

Die Bremer gaben nicht auf und kamen zum verdienten Ausgleich durch Stage (78.). Schon zwei Minuten später führte sich dann die Stuttgarter Leihgabe Milosevic mit seinem Tor in seinem ersten Heimspiel für Werder standesgemäß ein. Knauff vermieste schließlich die kleine Bremer Party.

Der Torschütze und sein Vorlagengeber: Justin Njinmah (l) und Yukinari Sugawara vom SV Werder Bremen. --/dpa

Brachte die Frankfurter mit seinem ersten Bundesliga-Treffer in Führung: Arnaud Kalimuendo --/dpa

Hatte viel zu dirigieren: Werder-Trainer Horst Steffen. --/dpa

Angespannt vor dem Anpfiff: Frankfurts Trainer Dino Toppmöller. dpa