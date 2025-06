Die Tage der offenen Tür im Hamburger Bahnhof mit freiem Eintritt und Musik haben am Wochenende 38.500 Besucher angelockt. Die Aktion habe „alle Erwartungen übertroffen“, teilte Co-Direktor Till Fellrath mit. „Das große Interesse zeigt, wie sehr offene und zugängliche Räume für Kunst und Begegnung gebraucht und angenommen werden.“

Unter dem Titel „Open House“ bot das als Nationalgalerie der Gegenwart arbeitende Museum an drei Tagen kostenlose Führungen, eine Open-Air-Bühne und Animationsworkshops an. Das Wochenende bildete zudem den Auftakt für die kostenlose Musikreihe „Berlin Beats“, bei der in den Sommermonaten verschiedene DJs im Museumsgarten auflegen.

Parallel zum Aktionswochenende eröffnete der Hamburger Bahnhof eine Sonderausstellung mit figurativen Zeichnungen der Künstlerin Toyin Ojih Odutola. Zudem wurde mit „East by West“ von Susan Philipsz eine Soundinstallation für die sogenannte Unendliche Ausstellung des Hauses präsentiert.