Knapp 34 000 Hektar naturbelassener Wald in Niedersachsen

Hessisch Oldendorf - Knapp 34 000 Hektar Wald sind in Niedersachsen naturbelassen. Das macht etwa zehn Prozent der gesamten Waldfläche aus. In diesen Gebieten werden die Wälder sich selbst überlassen. Bäume werden weder gefällt noch gepflanzt. Anlässlich des 50. Jubiläums der ausgewiesenen Naturwälder in Niedersachsen besuchte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Dienstag eines der ältesten Naturwaldgebiete Niedersachsens im Süntel.

Auf etwa 1300 Hektar zeigt sich hier, wie sich eine naturbelassene Waldumgebung entwickelt. „Waldsterben und tote Bäume gehören auch zum natürlichen Verlauf dazu“, sagte Marcus Schmidt von der Nordwestdeutschen-Forstlichen Versuchsanstalt. Otte-Kinast betonte, 50 Jahre Naturwaldforschung zeigten: Nur eine naturnahe Bewirtschaftung könne zukünftig die nachhaltigen Leistungen für Mensch, Natur, Biodiversität, Wirtschaft und Klimaschutz erfüllen.