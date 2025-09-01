Das Statistische Bundesamt hat Daten zur hausärztlichen Versorgung in den Bundesländern vorgelegt. Thüringen kommt nicht so schlecht davon, auch wenn der Hausärztemangel in einigen Regionen groß ist.

Auf einen Hausarzt kommen in Thüringen knapp 1.300 Patienten - das liegt etwas über dem Bundesdurchschnitt. (Symbolbild)

Wiesbaden/Weimar - Hausarztpraxen in Thüringen versorgen etwas mehr Menschen als im Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2024 kümmerte sich eine Hausärztin oder ein Hausarzt im Freistaat um 1.296 Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit kamen 1.264 Patienten auf einen Hausarzt. Thüringen liegt damit im Mittelfeld der Bundesländer. Deutlich mehr Patienten zu betreuen haben Hausärzte in Brandenburg (1.436), Bremen (1.369) und Niedersachsen (1.356), deutlich weniger Bayern im (1.114), Hamburg (1.118) und Mecklenburg-Vorpommern (1.149).

Zugleich verfügt Thüringen über eine vergleichsweise junge Hausärzteschaft. 31,5 Prozent der dieser Mediziner gehören der Generation 60 plus an, das ist der niedrigste Anteil bundesweit. Im Bundesdurchschnitt waren im vergangenen Jahr vier von zehn Hausärzten älter als 60 Jahre. Jünger als 40 Jahre sind in Thüringen 11,4 Prozent der Hausärzte. 26,8 Prozent sind 40 bis 50 Jahre und 30,3 Prozent zwischen 50 und 60 Jahre alt.

Aktuell 110 Hausarztsitze frei

Hausärztemangel ist in einigen Thüringer Regionen seit Jahren ein Problem. Zum Stichtag 24. Juni waren knapp 110 Hausarztsitze unbesetzt, wie aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung auf deren Website hervorgeht. Diese Zahl schwankt regelmäßig – aber nur geringfügig. Am schwierigsten ist die Situation in Gera und im Umland, wo 17 Hausärzte fehlen. Thüringen versucht unter anderem mit Stiftungspraxen und finanziellen Zuschüssen für eine Praxisgründung oder -übernahme Nachfolger für ausscheidende Praxisinhaber zu finden.

In Thüringen arbeiten nach Zahlen von Landesärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung rund 1.600 Hausärzte, bundesweit waren es 2024 rund 66.100 Hausärzte in Deutschland - 3,4 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.