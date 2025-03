Königs Wusterhausen - Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Königs Wusterhausen ist wahrscheinlich von außen in Brand gesetzt worden. Zu dem Zeitpunkt war nach Angaben der Polizei in der Wohnung ein zehnjähriges Kind allein zu Hause. Es konnte sich nach Ausbruch des Brandes in der vierten Etage am Samstag aber unverletzt retten. Die Wohnung wurde stark beschädigt und war nicht mehr bewohnbar.

Ein Sprecher der Polizei sagte, es habe nach bisherigen Erkenntnissen einen lauten Knall auf dem Balkon gegeben, dann sei das Feuer ausgebrochen. Eine Person soll weggerannt sein. Die Polizei geht dem Verdacht der schweren Brandstiftung nach. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Zwei Bewohner des Hauses erlitten laut Polizei durch Rauchgase leichte Verletzungen. Der Schaden wurde auf 30.000 Euro geschätzt. Die Spurensicherung der Polizei war im Einsatz.