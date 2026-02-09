Ein Kloster als Filmkulisse, Lagerfeuer nach Drehschluss und ein Serien-Hit: Filmcrews entdecken manchen versteckten Drehort in Brandenburg.

Der Produzent von „Mädchen in Uniform“, Florian Kamhuber, schwärmt von Kloster Chorin als Drehort.

Potsdam - Für eine Neuverfilmung des Internatsdramas „Mädchen in Uniform“ über eine lesbische Liebe rückt auch das ehemalige Zisterzienserkloster Chorin ins Rampenlicht. Zwei Monate verbrachte die Filmcrew im vergangenen Jahr in dem Ort im Nordosten Brandenburgs. Insgesamt haben 90 Filmproduktionen 2025 in dem Bundesland gedreht, darunter war auch der Serien-Hit „Maxton Hall“ (Amazon).

Produzent: Filmcrew wurde mit offenen Armen empfangen

„Es ist total schön, an Orten zu drehen, wo die Leute einen mit offenen Armen empfangen (...)“, sagte der Produzent von „Mädchen in Uniform“, Florian Kamhuber. Unentdeckte Orte könnten so einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden.

Am Lagerfeuer auf dem Land

Allerdings fehlt es auf dem Land oft an der nötigen Infrastruktur: Ein Hotel für die gesamte Filmcrew und Catering sei nicht leicht zu finden gewesen, sagte Filmproduzent Kamhuber. Dafür habe es jeden Abend ein Lagerfeuer gegeben, und der Ort habe das Filmteam zusammengeschweißt.

Der Streifen soll noch dieses Jahr in die Kinos kommen. Der Originalfilm von Leontine Sagan wurde vor knapp 95 Jahren gedreht und handelt von der Geschichte einer unerfüllten Liebe im strengen Preußen. Die 14 Jahre alte Halbwaise Manuela von Meinhardis verliebt sich in ihre Erzieherin Fräulein von Bernburg.

In der Kinogeschichte gilt Sagans Werk als erster reiner Frauenfilm und als erster Lesben-Film. 1958 folgte ein Remake mit Romy Schneider.

Was in Brandenburg und im Studio Babelsberg noch gedreht wird

Im Studio Babelsberg entsteht in diesem Jahr die Netflix-Miniserie „The Boys from Brazil“, besetzt unter anderem mit den Schauspielern Jeremy Strong, Gillian Anderson, Daniel Brühl und August Diehl.

Die Stadt Potsdam lieferte 2025 Kulissen für die Teenie-Serie „Maxton Hall“ (Amazon) - etwa in der historischen Mitte der Landeshauptstadt am Alten Markt. Dreharbeiten für die deutsche Adaption der Erfolgsserie „Call My Agent - Berlin“ fanden im Studio Babelsberg in Potsdam statt.

Oscarpreisträger Volker Schlöndorff arbeitete am Scharmützelsee im brandenburgischen Bad Saarow an der Verfilmung des Romans „Heimsuchung“ von Autorin Jenny Erpenbeck. Für den Berlinale-Eröffnungsfilm „No Good Men“ machte die Filmcrew in einem Gebäude in Hoppegarten Aufnahmen. Die Filmfestspiele in Berlin starten in diesem Donnerstag.