In einer Betreuungseinrichtung in einem mehrheitlich ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem ereignet sich eine Katastrophe. Etliche Kinder kommen in Krankenhäuser.

In Israel sind mehr als 50 Kinder laut einem Rettungsdienst nach einem bislang ungeklärtem Vorfall in Krankenhäuser gebracht worden. (Symbolbild)

Jerusalem - Bei einem Vorfall in einer Betreuungseinrichtung in Israel sind nach Angaben von zwei behandelnden Kliniken zwei Babys ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere Kinder seien für Untersuchungen und medizinische Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf das Bildungsministerium, die Einrichtung in einem mehrheitlich von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel in Jerusalem habe keine offizielle Lizenz. Der Sender Kan 11 meldete, dort seien in einer Wohnung Kinder im Alter zwischen vier Monaten und drei Jahren betreut worden.

Laut mehreren Berichten könnte es einen Zusammenhang mit defekten Heizgeräten geben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Israels Polizei teilte mit, sie habe drei Betreuerinnen für Befragungen festgenommen.

Eine Klinik, die einen der beiden toten Säuglinge behandelt hat, sagte, die Todesumstände seien derzeit noch unklar.