Berlin - Mitglieder einer Klimaschutzorganisation haben in Berlin die Luft aus den Reifen zahlreicher Autos gelassen oder die Reifen sogar zerstochen. Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lichtenberg, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

An vielen Fahrzeugen wurden Flugblätter der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ (Deutsch: Die Reifenlöscher) vorgefunden. Die Aktivisten lassen laut eigenen Angaben die Luft aus den Reifen von großen Fahrzeugen wie Geländewagen, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen und sind in diversen deutschen und europäischen Städten unterwegs. Die Gruppe war in der Vergangenheit bereits durch ähnliche Aktionen aufgefallen.

Bis Mittwochmittag gingen bei der Polizei 31 Anzeigen von Autobesitzern ein, die ihre Fahrzeuge mit platten Reifen vorgefunden hatten. Die Angriffe häuften sich am Marie-Vögtlin-Weg und den umliegenden Straßen wie der Altdorfer Straße und dem Sophie-Taeuber-Arp-Weg, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt.