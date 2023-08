Berlin - Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben am Mittwoch in Berlin für mehr Klimaschutz demonstriert. Nach Polizeiangaben nahmen an der Demo etwa 70 Menschen teil, die vom Potsdamer Platz in Richtung Blücherplatz liefen. Begleitet wurden sie von etlichen Polizeifahrzeugen. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Verkehrsbehinderungen hielten sich in Grenzen.

Aktivisten der Letzten Generation machen seit 2022 regelmäßig insbesondere mit Sitzblockaden, bei denen sie sich auf Straßen ankleben, auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Gruppe fordert vehement ein massives Gegensteuern der Politik. Ein Schwerpunkt der Blockaden war Berlin. Zuletzt war es in der Stadt allerdings etwas ruhiger um die Gruppe geworden.