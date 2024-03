Bremen - Rund 100 Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Samstag eine große Straßenkreuzung in der Bremer Innenstadt besetzt. Die Kreuzung im Bereich der Straßen Herdentor und Am Wall wurde komplett blockiert, teilte die Polizei mit. Der Verkehr musste am Mittag umgeleitet werden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen seien mehrfach aufgefordert worden, die Straße zu verlassen, hieß es. Ihnen wurde ein anderer Versammlungsort vorgeschlagen.

Etwa 30 Teilnehmer kamen der Aufforderung allerdings nicht nach und mussten weggetragen werden. Einige von ihnen traten laut Polizei danach wieder auf die Straße, sie wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Aktion dauerte nach Angaben der Polizei mehr als drei Stunden. In vielen Städten kündigte die Letzte Generation für den Samstag verschiedene Aktionen für eine bessere Klimapolitik an. So gab es unter anderem Versammlungen in München, Berlin und Regensburg.