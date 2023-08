Kletterer stürzt in der Sächsischen Schweiz in den Tod

Bad Schandau - Ein Kletterer ist am Hohen Torstein in der Sächsischen Schweiz 25 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Zunächst hatte das „Sachsen Fernsehen“ berichtet. Der 60-Jährige sei am Samstag gemeinsam mit einem weiteren Mann bei Bad Schandau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Warum der Mann abstürzte, war zunächst unklar.