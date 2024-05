Schmiedefeld - Ein 61-Jähriger ist beim Klettern zwischen Schmiedefeld am Rennsteig und Gehlberg in Suhl rund 15 Meter in die Tiefe gefallen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstagabend am Blauen Stein in einem Waldstück in Begleitung unterwegs, als er abstürzte. Rettungskräfte versuchten noch, den 61-Jährigen wiederzubeleben. Er erlag seinen Verletzungen jedoch vor Ort.

Die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen. Derzeit gehe man aber von einem Unfall aus, teilte eine Sprecherin mit. Wie es genau dazu kam, ist bislang nicht bekannt.