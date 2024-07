Schwerer Unfall in Chemnitz

Eine Fußgängerin starb am Unfallort, sechs weitere Personen wurden in Krankenhäuser gebracht (Symbolfoto).

Chemnitz - Nach einer Kollision mit einer Straßenbahn ist ein Kleintransporter in Chemnitz umgekippt und hat dabei eine 63 Jahre alte Fußgängerin tödlich erfasst. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 21 Jahre alte Fahrer des Transporters bog demnach am Mittag an einer Kreuzung im Ortsteil Altchemnitz trotz vermutlich roter Ampel links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Transporter geriet ins Schleudern, kollidierte ein zweites Mal mit der Bahn, prallte gegen einen Ampelmast und kippte schließlich auf die verkehrsbedingt wartende 63-Jährige. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Ihre 61 Jahre alte Begleiterin erlitt einen schweren Schock, der 21-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnfahrerin (57 Jahre), eine Insassin (48 Jahre) in der Straßenbahn sowie zwei Insassen des Kleintransporters (11 und 37 Jahre) wurden mit leichten Verletzungen ambulant in Krankenhäusern behandelt.

Der Verkehrsunfalldienst der Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Im Zuge der Rettungs- und Bergemaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme blieb die stadteinwärtige Fahrspur der Annaberger Straße zunächst voll gesperrt.