Ein kleines Kind wartet mit seiner Mutter in Teltow am Straßenrand. Dann der Alptraum: Ein vorbeifahrendes Auto erfasst das Kind.

Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Kleinkind in eine Klinik. (Archivbild)

Teltow - Ein Kleinkind ist in Teltow (Potsdam-Mittelmark) am Morgen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das vierjährige Kind hat zuvor mit seiner Mutter am Straßenrand gewartet, um die Straße zu überqueren, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich soll es nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf die Straße gelaufen und dort mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammengestoßen sein.

Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus. Ob Lebensgefahr besteht, gab die Polizei nicht an.

Während des Einsatzes war die Lichterfelder Allee für knapp eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt.