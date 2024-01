Kleinere Bauernproteste am Samstag in Thüringen

Erfurt - An mehreren Orten in Thüringen wollen am Samstag erneut Landwirte protestieren. Unter anderem stellt sich die Polizei ab dem Mittag auf einen Traktorenkorso bei Mühlhausen ein, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte. Dazu kämen Mahnfeuer in Hildburghausen oder Proteste in Schmölln. „Weitere Spontangeschichten ohne Anmeldung sind nicht auszuschließen“, sagte der Sprecher. Die Polizei gehe aber nicht von einem größeren Ausmaß aus. Behinderungen des Verkehrs seien bis zum Vormittag nicht bekannt gewesen.