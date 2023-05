Kleine Klimaschutz-Demo von Letzter Generation am „Alex“

Mitglieder der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ demonstrieren am Berliner Alexanderplatz.

Berlin - Demonstranten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Berliner Alexanderplatz mit einer Demonstration erneut den Straßenverkehr verlangsamt oder zum Teil gestoppt. Etwa 100 Demonstranten gingen am Mittwochmittag über die Karl-Marx-Allee, zum Teil setzten sie sich auf die Straße. Polizisten begleiteten die angemeldete Demonstration, wie ein Sprecher sagte. Die Gruppe hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit Protestaktionen zahlreiche Straßen blockiert. Sie fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel.