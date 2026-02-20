In Freiburg droht Borussia Mönchengladbach das siebte sieglose Spiel in Serie. Torjäger Tim Kleindienst ist nur im Lauftraining. Und jetzt fehlt auch noch Kreativspieler Rocco Reitz gelbgesperrt.

Seit dem 11. Januar hat seine Mannschaft kein Spiel mehr gewonnen: Gladbach-Trainer Eugen Polanski (Archivbild).

Mönchengladbach - Ein Comeback des Torjägers und Nationalspielers Tim Kleindienst beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist weiter nicht absehbar. Der 30 Jahre alte Mittelstürmer, den trotz zweier Kurzeinsätze im November seit mittlerweile neun Monaten Kniebeschwerden plagen, ist derzeit nur im Lauftraining.

„Tim ist jetzt deutlich vorsichtiger als beim ersten Wiedereinstieg, wir alle sind deutlich vorsichtiger, denn wir haben im April und Mai Crunchtime und hoffen, dass Tim sich im März darauf vorbereiten kann“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder bei der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Kleindienst war in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Gladbachs bester Torschütze.

Torverhältnis in den vergangenen sechs Spielen: 3:13

Die Gladbacher haben zuletzt in sechs sieglosen Spielen nur drei Punkte geholt. Sie haben derzeit nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der Torjäger Haris Tabakovic traf in dieser Phase nur einmal. Das Torverhältnis in diesen sechs Spielen lautete 3:13.

Sechs offensive Spieler fallen aus

Die Bedingungen im Angriff bleiben schwierig. Den Gladbachern fehlen in Freiburg mit den verletzten Angreifern Kleindienst, Robin Hack, Nathan Ngoumou, Giovanni Reyna und Alejo Sarco sowie dem gelbgesperrten Mittelfeld-Kreativspieler Rocco Reitz sechs offensive Kräfte.