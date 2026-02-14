Auf einer Bundesstraße überholt eine 77-Jährige mit einem Kleinbus mehrere Fahrzeuge. Ein paar Meter vor ihr hat eine Fahrerin die gleiche Idee - mit schweren Folgen.

Eime - Acht Menschen sind bei einem missglückten Überholmanöver im Landkreis Hildesheim verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ein Kleinbus mit acht Insassen sei am Vormittag auf der B240 zwischen Eime und Marienhagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Drei der Insassen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, fünf weitere mit leichten Verletzungen.

Zuvor hatte eine vor dem Bus fahrende 19-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls zum Überholen angesetzt, wie die Polizei erklärte. Sie habe das Fahrzeug hinter sich wahrscheinlich übersehen. Das folgende Ausweichmanöver der 77-jährigen Kleinbusfahrerin endete kurz darauf im Straßengraben, wie ein Polizeisprecher sagte.