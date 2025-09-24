Eines der letzten ungelösten Rätsel der Menschheit: Warum klatschen Passagiere im Flieger nach der Landung – oder warum ausdrücklich überhaupt nicht? Die ungarische (Billig-)Fluggesellschaft Wizz Air wollte das endlich mal aufklären und gab dazu eine Umfrage in Auftrag. Hier kommen die erhellenden Ergebnisse. Klatsch-Verhalten hat viel mit der Nationalität der Fluggäste zu tun. Handfleißig sind besonders Georgier – hier applaudieren drei von vier Fluggästen. Es folgen Bulgaren (70 Prozent) Ungarn und Rumänen (knapp 50 Prozent.

Am anderen Ende der Klatsch-Skala rangieren Briten und Schweizer (weniger als 30 Prozent). Bei den Applaus-Gründen kommt die Studie zu interessanten Ergebnissen: Osteuropäer sind froh, den Flug unbeschadet überstanden zu haben, Westeuropäer wollen sich mit dem Applaus einfach bei der Crew für ihre Arbeit bedanken.

Außerdem kam raus: Jüngere Fluggäste klatschen öfter und leidenschaftlicher. Ernüchternder Hauptgrund für den Schluss-Applaus: Die meisten machen mit, weil die anderen es tun. Herdentrieb. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat: Klatschen Sie bitte jetzt.