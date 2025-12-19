Frankfurt/Main - Der deutsche Fußball-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern steigt am 28. Februar. Das Duell des Revierclubs mit dem Spitzenreiter aus München wird an dem Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen und ist live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Dies geht aus den Bundesliga-Ansetzungen für die Spieltage 20 bis 24 hervor, die die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht hat. In der Hinrunde hatten sich die Bayern gegen den BVB vor heimischer Kulisse mit 2:1 durchgesetzt.

Beide Teams bestreiten zuvor jeweils ein weiteres Topspiel am Samstagabend. Die Bayern gastieren am 31. Januar zum Nord-Süd-Schlager beim Aufsteiger Hamburger SV, die Dortmunder am 21. Februar bei RB Leipzig. Ebenfalls an einem Samstagabend kommt es zum rheinischen Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen (7. Februar).