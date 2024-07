Halle - Kläranlagen in Sachsen-Anhalt haben vergangenes Jahr ähnlich viel Strom aus Klärgas erzeugt wie im Vorjahr. Der so produzierte Strom summierte sich auf 32,7 Millionen Kilowattstunden, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 32,5 Millionen Kilowattstunden. Demnach wurden 31,5 Millionen Kilowattstunden der erzeugten Menge in den Klärwerksbetrieben selbst genutzt. Rund 1,1 Millionen Kilowattstunden wurden in das öffentliche Netz eingespeist. Die Klärwerke hatten für die Stromerzeugung insgesamt 16,6 Millionen Kubikmeter Klärgas gewonnen. Das Rohgas entsteht bei der Behandlung von Abwässern und gilt laut Umweltbundesamt als regenerative Energiequelle.