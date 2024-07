Zell am Ziller - Werder Bremen hat den ersten Text im Trainingslager in Österreich verloren. Gegen den italienischen Fußball-Erstligisten US Lecce musste sich der Bundesligist deutlich mit 0:3 (0:2) geschlagen. Vor 1800 Zuschauern im Parkstadion Zell am Ziller traf Nikola Krstovic (31./34.) vor der Pause zweimal. Nach dem Wechsel setzte Hamza Rafa in der 87. Minute. Werder zeigte vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder Fehler.Die Bremer bleiben noch bis zum kommenden Samstag in Österreich. Am Freitag (14.00 Uhr) bestreitet das Team von Trainer Ole Werner gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday einen weiteren Test.