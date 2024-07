Cansel Kiziltepe warnt vor antimuslimischem Rassismus. Für die Sozialsenatorin ist er ein Gift, das sich in der Gesellschaft auszubreiten droht. Das möchte sie nicht hinnehmen.

Kiziltepe: Antimuslimischer Rassismus geht uns alle an

Berlin (dpa/bb) - Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe ruft dazu auf, sich gegen antimuslimischen Rassismus zu engagieren. „Das geht uns alle an. Unsere Antwort auf Vorurteile, Hass und Hetze gegen Musliminnen und Muslime muss Solidarität mit den Betroffenen sein“, teilte die SPD-Politikerin auf X mit.

„Wir können nur gemeinsam gegen antimuslimischen Rassismus vorgehen und so dafür sorgen, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sich nicht als Gift in unserer Gesellschaft ausbreitet“, erklärte Kiziltepe zum Internationalen Tag gegen antimuslimischen Rassismus am Montag. „Und darum sagen wir es laut: Wir gehören zusammen, wir sind Vielfalt, wir sind Deutschland. “

„Antimuslimischer Rassismus ist Hass auf alles, was unser Land stark macht und ausmacht. Hass gegen Vielfalt und Toleranz, gegen die Demokratie, Freiheit und gegen unseren Zusammenhalt“, so Kiziltepe weiter. „Hass gegen Menschen wie mich, die als muslimisch gelesen werden, unsere Freunde und Familien, die Nachbarin, die Kollegen.“