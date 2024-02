Kleidung von Kindern hängt in einer Kita / Kindergarten.

Potsdam - Mit dem Auslaufen der Beitragsgrenzen für Kitabeiträge könnten die Gebühren in Brandenburg nach Angaben des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) deutlich steigen. Sollte die Deckelung Ende 2024 wie geplant auslaufen, könnten Elternbeiträge für die Betreuung unter Dreijähriger mit dem 1. Januar 2025 „sehr stark ansteigen“, hieß es in der am Samstag veröffentlichten IW-Studie „Kitagebühren im regionalen Vergleich“.

Aktuell komme die Decklung für Eltern mit niedrigem und mittlerem Einkommen einer vollständigen Abschaffung der Kitagebühren gleich, so das IW. Bei einer Ganztagsbetreuung zahlten etwa Eltern bis zu einem Haushaltseinkommen von 35.000 Euro netto keine Kita-Gebühren. Der Höchstsatz liegt bei 210 Euro für Eltern mit einem Einkommen über 55.000 Euro netto. Aktuell sind die zwei letzten Kita-Jahre vor der Einschulung in Brandenburg beitragsfrei. Zum Kita-Jahr 2024/2025 ist der Kita-Besuch dann ab dem dritten Lebensjahr beitragsfrei.