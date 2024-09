Berlin - An diesem Wochenende wollen Hunderte Kinos in Deutschland vergünstige Filmvorstellungen für fünf Euro anbieten. Das sogenannte Kinofest geht in diesem Jahr in seine dritte Runde. Mehr als 600 Filmtheater beteiligen sich an der Aktion am 7. und 8. September, etwa 30 davon in Berlin.

„Mit dem Kinofest wollen wir nicht nur alle Altersgruppen erreichen, sondern vor allem diejenigen, die lange nicht im Kino waren“, sagte Christine Berg, Chefin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF Kino).

Klassiker und neue Filme

Kinobetreiber wollen ein besonderes Programm vorbereiten - einige zeigen zum Beispiel Klassiker auf der Leinwand. Andere servieren Sekt und organisieren Angebote für Kinder. Auch sollen einige Filme schon vor dem offiziellen Kinostart laufen - zum Beispiel „Treasure“ von Julia von Heinz mit Lena Dunham und Stephen Fry.

Im vergangenen Jahr hatte das Kinofest rund 932.000 Besucher in die Säle gelockt - bei der ersten Ausgabe im Jahr 2022 waren es rund 1,1 Millionen Besucher.

Bis Ende August wurden rund 53,5 Millionen Tickets an den deutschen Kinokassen verkauft, teilte HDF Kino unter Berufung auf einen Branchenanalysedienst mit. 2023 waren es im gleichen Zeitraum demnach rund 62,2 Millionen. Dies habe vor allem mit den Folgen des Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr zu tun, weshalb sich der Start von einigen größeren Filmen verschoben hatte, sagte Berg zum Rückgang bei den Tickets.