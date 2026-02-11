Die Ermittler überraschen den 60-Jährigen im Cockpit seiner Maschine. Er soll ein Netzwerk angeführt haben, in dem Mädchen vergewaltigt und Aufnahmen von dem Missbrauch gemacht wurden.

Der Mann soll seit mindestens acht Jahren ein Netzwerk geführt haben, in dem Minderjährige vergewaltigt und Aufnahmen des Missbrauchs angefertigt wurden. (Archivfoto)

São Paulo - Wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch hat die Polizei einen Piloten in Brasilien kurz vor dem Start seiner Maschine im Flugzeug festgenommen. Der 60-Jährige wurde gefasst, als er sich auf dem Flughafen Congonhas in São Paulo gerade auf seinen Flug nach Rio de Janeiro vorbereitete, wie das Nachrichtenport G1 berichtete. Der Mann soll seit mindestens acht Jahren ein Netzwerk geführt haben, in dem Minderjährige vergewaltigt und Aufnahmen des Missbrauchs angefertigt wurden.

Der Verdächtige räumte dem Bericht zufolge ein, die missbrauchten Mädchen gekannt zu haben. Die Taten stritt er allerdings ab. Ein Gericht ordnete eine 30-tägige Untersuchungshaft an. Bei dem Polizeieinsatz wurde demnach auch eine 55-jährige Frau verhaftet. Sie wird verdächtigt, dem Netzwerk ihre Enkelinnen im Alter von 10 bis 14 Jahren überlassen zu haben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil meldete.