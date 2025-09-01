Am Sonntagnachmittag fangen zwei Lagerhallen im Altenburger Land Feuer. Die Polizei äußert nun eine Vermutung zur Brandursache.

Schmölln - Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei bringen den Ausbruch des Brandes im Betonwerk in Schmölln in Verbindung mit zwei dort angetroffenen Kindern. Zu den genaueren Umständen müsse jedoch zunächst weiter ermittelt werden, teilte die Polizei mit.

Im Betonwerk in Schmölln (Landkreis Altenburger Land) standen am Sonntagnachmittag zwei Lagerhallen in Flammen. Sie hätten in voller Ausdehnung gebrannt, die Dächer seien eingestürzt, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Mirko Kolz. In den Hallen befanden sich demnach unter anderem Radlader und Gabelstapler.

Im Bereich des Brandorts trafen Einsatzkräfte laut Polizei auf zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren. Sie hätten rußverschmierte Gesichter und Atembeschwerden gehabt und seien zunächst zur Kontrolle ins Klinikum gebracht worden.

In der Nacht war das Feuer laut Leitstelle Gera nach über zehn Stunden gelöscht worden. In der Spitze seien 90 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Verletzt wurde nach Angaben des Einsatzleiters niemand. Die Hallen hätten auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern gebrannt. Der MDR berichtete von einer Rauchsäule, die kilometerweit zu sehen war.